Roberto ucciso da un'auto, appello al pirata della strada: "Se hai una coscienza, costituisciti" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Foggia è sconvolta per la morte di Roberto Casiello, l'impiegato di banca e appassionato di ciclismo travolto e ucciso da un'auto pirata lungo la statale 17 che collega Lucera a Foggia.Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire all'auto pirata e quindi al Foggiatoday.it - Roberto ucciso da un'auto, appello al pirata della strada: "Se hai una coscienza, costituisciti" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Foggia è sconvolta per la morte diCasiello, l'impiegato di banca e appassionato di ciclismo travolto eda un'lungo la statale 17 che collega Lucera a Foggia.Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire all'e quindi al

Roberto Casiello, chi è il ciclista investito da un’auto: «Travolto e abbandonato». Caccia al pirata

SOCCORSI Roberto Casiello, chi è il ciclista investito da un’auto: «Travolto e abbandonato»

La bici di Roberto Casiello sul bordo della SS17 verso Foggia, il cadavere sul prato: caccia al pirata

