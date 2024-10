Quotidiano.net - Prada, vendite retail in forte crescita: +18% in nove mesi. Brilla Miu Miu

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Mentre il mondo del lusso scricchiola se non addirittura affonda in una crisi di gusti, valori, priorità e prodotti molto spesso sopravvalutati, c’è chi coglie l’attimo felice delle ottime performance di questo 2024. Come il Gruppoche durante il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha esaminato e approvato i ricavi consolidati al 30 settembre 2024. Un terzo trimestre andato bene, cosa davvero non scontata in questo momento certo molto difficile per motivi geopolitici ma anche per un cambio di mentalità del consumatore che indulge di più alla prudenza, segue i risultati di sostenibilità dei brand, non si accontenta più della sola etichetta scintillante e glam. Vuole tornare alla sostanza, al prodotto che dura, alla status di oggetto artigianale puro e bello.