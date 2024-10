Paura ad Arezzo, in via dell’Acropoli crolla l’argine nel torrente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Paura in via dell’Acropoli. Lunedì sera intorno alle 21 è crollato un argine che è poi finito nel torrente Bicchieraia, portando con sé parte della strada. Il crollo è avvenuto all’altezza del ponte dove al momento la Regione sta svolgendo lavori di adeguamento geologico delle sponde. L’intervento, dal costo di 3 milioni di euro, riguarda gli argini di tutto il Bicchieraia, ma i lavori non erano ancora arrivati ad interessare il punto in cui due sere fa è avvenuto il crollo. Sono stati i residenti della zona ad accorgersi di quanto accaduto e a segnalarlo alle autorità preposte. Dopo aver sentito un grande rumore, infatti, hanno visto l’argine e la strada crollata, che si è portata giù con sé anche cavi elettrici e qualche palo, che nella serata hanno comportato un blackout elettrico nella zona. Lanazione.it - Paura ad Arezzo, in via dell’Acropoli crolla l’argine nel torrente Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –in via. Lunedì sera intorno alle 21 èto un argine che è poi finito nelBicchieraia, portando con sé parte della strada. Il crollo è avvenuto all’altezza del ponte dove al momento la Regione sta svolgendo lavori di adeguamento geologico delle sponde. L’intervento, dal costo di 3 milioni di euro, riguarda gli argini di tutto il Bicchieraia, ma i lavori non erano ancora arrivati ad interessare il punto in cui due sere fa è avvenuto il crollo. Sono stati i residenti della zona ad accorgersi di quanto accaduto e a segnalarlo alle autorità preposte. Dopo aver sentito un grande rumore, infatti, hanno vistoe la stradata, che si è portata giù con sé anche cavi elettrici e qualche palo, che nella serata hanno comportato un blackout elettrico nella zona.

Paura ad Arezzo, in via dell’Acropoli crolla l’argine nel torrente

(msn.com)

La Regione stava portando avanti i lavori al Bicchieraia. Casi: “Aperta una viabilità alternativa per garantire l’accesso alle case” ...

