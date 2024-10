Messina rubavano persino nei cimiteri | arrestati 3 predoni ‘seriali’ di rame

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)addirittura nei: smontavano i pluviali delle cappelle per rivenderli. La loro era una specializzazione alquanto odiosa: ‘professionisti’ in furti seriali neidi diversi paesi tra le province die Palermo per rubare il prezioso, ed evidentemente, rivenderlo. Ovviamente non avevano fatto i conti con i carabinieri di Santo Stefano di Camastra (Me) che hanno eseguito un’ordinanza cautelare arrestando tre persone poste ai domiciliari mentre ad una quarta è stato imposto l’obbligo di dimora, con l’accusa di furto e ricettazione.