Marcolin: «Inter, ecco perché Barella in regia! Uno richiede contromisure» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Inter affronta alle ore 18.30 l’Empoli allo stadio Castellani. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pirotecnico 4-4 con la Juventus, vuole rispondere ai 3 punti del Napoli sul campo del Milan per rimanere agganciati alla capolista. Marcolin crede nei mezzi dei nerazzurri CAMBIO RUOLO – L’Inter si presenta alle ore 18.30 sul campo dell’Empoli con Nicolò Barella nelle vesti di Hakan Calhanoglu, ancora indisponibile. Dario Marcolin analizza il cambio del ruolo del numero 23 nerazzurro: «Penso che Barella in quel ruolo abbia già giocato, spostandolo dal suo ruolo può perderci qualcosa l’Inter ma lì c’è Frattesi. La voglia di Inzaghi è dare subito una risposta al Napoli. Barella sa dare i tempi di gioco e mantiene di più la posizione di Zielinski. Frattesi? Ci ha abituato a entrare ed essere decisivo, a fare gol e trovare inserimenti. Inter-news.it - Marcolin: «Inter, ecco perché Barella in regia! Uno richiede contromisure» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’affronta alle ore 18.30 l’Empoli allo stadio Castellani. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pirotecnico 4-4 con la Juventus, vuole rispondere ai 3 punti del Napoli sul campo del Milan per rimanere agganciati alla capolista.crede nei mezzi dei nerazzurri CAMBIO RUOLO – L’si presenta alle ore 18.30 sul campo dell’Empoli con Nicolònelle vesti di Hakan Calhanoglu, ancora indisponibile. Darioanalizza il cambio del ruolo del numero 23 nerazzurro: «Penso chein quel ruolo abbia già giocato, spostandolo dal suo ruolo può perderci qualcosa l’ma lì c’è Frattesi. La voglia di Inzaghi è dare subito una risposta al Napoli.sa dare i tempi di gioco e mantiene di più la posizione di Zielinski. Frattesi? Ci ha abituato a entrare ed essere decisivo, a fare gol e trovare inserimenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "perché Cardinale ha scelto Ibra. La rosa del Milan non è al livello dell'";a DAZN: «Pulisic riesce a giocare in tutti i ruoli davanti»; Hermoso-Napoli,perché l'affare non si sblocca: pronto il piano B; Mihajlovic positivo, Dariocon lui in Sardegna: «Strano, Sinisa ha fatto vita ritirata»;: “Vi dico perché Mertens ha deciso di restare? Cavani? Al Napoli solo per una scelta di cuo ...; Dazn,: "Napoli ha ritrovato gioco e calciatori chiave, ma serve una conferma. Natan? Garcia mi disse una cosa"; Leggi >>>

Marcolin: «Inter svogliata in difesa! Thuram poteva rompersi la gamba»

(inter-news.it)

L’Inter ha battuto il Torino a San Siro ma non senza le solite amnesie difensive che hanno di fatto tenuto il risultato in bilico fino alla fine, nonostante la superiorità numerica arrivata nei primi ...

Marcolin: “Il pericolo per le squadre di Serie A è uno”, ecco quale

(ilnapolionline.com)

L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte. Qui le sue dichiarazioni riportate ...

Inter: ecco perché non bisogna assolutamente sottovalutare la Stella Rossa

(msn.com)

Continua a leggere Inter: ecco perché non bisogna assolutamente sottovalutare la Stella Rossa su Notizie Inter ...

L'EX - Marcolin: "Napoli? Vittoria preziosissima, tutto passa dall’organizzazione difensiva"

(napolimagazine.com)

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli ed opinionista di DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ad Empoli c’è stata una vittoria intelligente, perché nelle diffic ...