“Liam Payne non si è lanciato”. Colpo di scena: c’è un indagato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovi dettagli riaprono il caso della scomparsa, avvenuta lo scorso 16 ottobre, del musicista Liam Payne. Retroscena non solo sullo stato di salute del cantante nel momento della caduta dal balcone, ma anche di ciò che sia accaduto poche ore prima della morte. Una delle novità delle ultime ore riguarda la possibile iscrizione al registro degli indagati di un membro dello staff della struttura, che avrebbe disobbedito a un ordine dell’hotel di consegnare oggetti nella stanza di Liam Payne: nella stanza è stata ritrovata una pipa in alluminio, che secondo le indagini, sarebbe stata utilizzata dall’ex One Direction per fumare crack nella sua suite. Thesocialpost.it - “Liam Payne non si è lanciato”. Colpo di scena: c’è un indagato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovi dettagli riaprono il caso della scomparsa, avvenuta lo scorso 16 ottobre, del musicista. Retronon solo sullo stato di salute del cantante nel momento della caduta dal balcone, ma anche di ciò che sia accaduto poche ore prima della morte. Una delle novità delle ultime ore riguarda la possibile iscrizione al registro degli indagati di un membro dello staff della struttura, che avrebbe disobbedito a un ordine dell’hotel di consegnare oggetti nella stanza di: nella stanza è stata ritrovata una pipa in alluminio, che secondo le indagini, sarebbe stata utilizzata dall’ex One Direction per fumare crack nella sua suite.

