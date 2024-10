Le ginnaste della Ssd Unime conquistano i "pass" per le finali nazionali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il settore ginnastica artistica della Ssd Unime continua a regalare soddisfazioni. Dopo gli eccellenti risultati della prima prova regionale, le farfalle “universitarie” si sono confermate su standard alti in quel di Rosolini, dove hanno migliorato di ben 9 punti la propria prestazione Messinatoday.it - Le ginnaste della Ssd Unime conquistano i "pass" per le finali nazionali Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il settore ginnastica artisticaSsdcontinua a regalare soddisfazioni. Dopo gli eccellenti risultatiprima prova regionale, le farfalle “universitarie” si sono confermate su standard alti in quel di Rosolini, dove hanno migliorato di ben 9 punti la propria prestazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le ginnaste della Ssd Unime conquistano i "pass" per le finali nazionali; Le ginnaste della Ssd Unime salgono sul gradino più alto del podio a Rosolini; Ginnastica artistica, la messinese Sara Urbani conquista il titolo regionale Allieve; HOCKEY – SSD UniMe chiude la Coppa Federale con una sconfitta all’ultimo minuto contro HC Ragusa; Ginnastica artistica: la messinese Sofia Ainis vice campionessa italiana nel volteggio; Calcio, 1ª Categoria: definiti i gironi, Mamertina, Sinagra, Falcone e Futura nel Girone C; Leggi >>>

Le ginnaste della Ssd Unime salgono sul gradino più alto del podio a Rosolini

(today.it)

Nella categoria Allieve (8,9, 10, 11 e 12 anni), vittoria delle giovanissime: Angela Bruschetta, Arianna Garito, Anna Oliva, Alessia Sicari e Sara Urbani ...

Le allieve della Ssd Unime vincono la prova di ginnastica artistica a Rosolini

(messinasportiva.it)

Si alza il sipario sulla stagione agonistica 2024/25 della ginnastica artistica femminile targata Ssd Unime e l’inizio è decisamente dei migliori. Il primo impegno stagionale per le farfalle universit ...

L’Unime della ginnastica artistica riprende con successo l’attività

(msn.com)

Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ...

La Ssd Unime chiude il 2024 contro Ragusa. Prima in casa per l’egiziano Khalil

(messinasportiva.it)

Tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria, sabato, con inizio alle ore 14, è in programma l’ultima partita del Round 1 di Coppa Federale di hockey per la Ssd Unime. Sarà anche l’ultim ...