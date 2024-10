Lanazione.it - Le aree di sosta contese: “Restano a Marinella spa”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ameglia, 30 ottobre 2024 – Sulla vicenda che da mesi vede laspa e il Comune di Ameglia portare avanti un contenzioso in relazione alleadibite ai parcheggio di piazza Santa Croce e piazza XX settembre, entrambe a Bocca di Magra, il Tar di Regione Liguria si è espresso in maniera inequivocabile, a favore della. Si tratta di quei parcheggi di proprietà della società in liquidazione, che dopo decenni di gestione portata avanti dal Comune di Ameglia – come previsto sino al 2021 dal contratto in comodato d’uso gratuito sottoscritto dalle due parti – a partire dallo scorso 2 giugno sono stati gestiti direttamente dalla società in liquidazione, o meglio da Ims, società terza a cui laspa aveva affidato il servizio, a pagamento.