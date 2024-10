Gravina e i bonifici inglesi per comprare la sua collezione di libri: gli elementi dei pm (che non hanno convinto il giudice) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diritti tv, libri antichi, opzioni strappate e mai esercitate, l’acquisto di un appartamento a Milano. Pesanti accuse o un dossier confezionato a tavolino? Nella spy story che coinvolge Gabriele Gravina adesso spuntano anche alcuni bonifici, denaro proveniente dall’Inghilterra e finito nelle tasche del numero uno del pallone italiano. E una fattura, in particolare, sempre tra società inglesi, per la Guardia di Finanza potrebbe essere la chiusura del cerchio. La vicenda è nota. Gravina, presidente della Figc, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe incassato – secondo l’accusa – una provvigione su una consulenza sui diritti tv della Serie C, quando ne era a capo nel 2018, attraverso delle opzioni sulla sua collezione di libri antichi, utilizzandola per l’acquisto di un appartamento a Milano per la figlia della compagna. Ilfattoquotidiano.it - Gravina e i bonifici inglesi per comprare la sua collezione di libri: gli elementi dei pm (che non hanno convinto il giudice) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diritti tv,antichi, opzioni strappate e mai esercitate, l’acquisto di un appartamento a Milano. Pesanti accuse o un dossier confezionato a tavolino? Nella spy story che coinvolge Gabrieleadesso spuntano anche alcuni, denaro proveniente dall’Inghilterra e finito nelle tasche del numero uno del pallone italiano. E una fattura, in particolare, sempre tra società, per la Guardia di Finanza potrebbe essere la chiusura del cerchio. La vicenda è nota., presidente della Figc, è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe incassato – secondo l’accusa – una provvigione su una consulenza sui diritti tv della Serie C, quando ne era a capo nel 2018, attraverso delle opzioni sulla suadiantichi, utilizzandola per l’acquisto di un appartamento a Milano per la figlia della compagna.

