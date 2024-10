Formazioni ufficiali Preston-Arsenal Carabao Cup 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, partita valida per gli ottavi di finale dellaCup. Partita sulla carta decisamente abbordabile per gli uomini di Arteta, che puntano forte anche su questo torneo per provare ad alzare il trofeo. Dopo aver superato senza problemi il Bolton, comunque, per i Gunners, reduci da una sconfitta e un pareggio in Premier, non si tratta certo di un impegno da sottovalutare, viste che le sorprese, soprattutto nel calcio inglese, non mancano mai. Da canto suo, ilha già eliminato Sunderland, Harrogate e Fulham, quest’ultimo dopo una serie infinita di rigori. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaCupSportFace.