Firenze, 30 ottobre 2024 - A cento anni dalla morte di Franz Kafka il Teatro di Cestello lo celebra con un'originale riduzione del romanzo "Il Processo". Una messa in scena per attori e pupazzi diretta da Alessandro Grisolini e interpretata da Francesca Palombo, Raffaele Totaro e Leonardo Venturi, mentre gli interventi di Teatro di figura sono di Bernard Vandal. Lo spettacolo sarà sul palco di San Frediano da venerdì 1 a domenica 3 novembre. Le scene sono di Marcello Ancillotti. Lo spettacolo si ispira alla vicenda di Joseph K., protagonista del romanzo, arrestato improvvisamente in una mattina qualunque, senza alcun apparente reale motivo. Da qui inizia una contorta ricerca di spiegazioni che nessuno sa dare. Alle sue richieste si contrappongono solo indifferenza, perdite di tempo e mancanza di risposte che alimentano unicamente il dubbio.

Firenze, in scena 'Il Processo' di Kafka al Teatro di Cestello

Firenze, 30 ottobre 2024 - A cento anni dalla morte di Franz Kafka il Teatro di Cestello lo celebra con un'originale riduzione del romanzo " Il Processo". Una messa in scena per attori e pupazzi diret ...

