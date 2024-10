Imiglioridififa.com - FC 25, Attenzione alle date dell’obiettivo legato a Twitch e ai Pro Open

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Stagione 1 FC Pro e FC Pro –uscito in data 30 ottobre 2024. Per l’obiettivo FC Pro –vi basta collegare il vostro account EA a, riceverete 1x Mega Pack Non scambiab. e un gettone draft. Avete 335 giorni di tempo! Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Stagione 1 FC Pro Segui le qualificazioni mondiali dell’FC Prosu/EASPORTSFC o su YouTube/EASPORTSFCPRO per completare la Stagione 1 FC Pro e ottenere i tuoi premi spettatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Jumbo Rare Players Pack Non scambiab.