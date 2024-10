Empoli-Inter 0-3 Inzaghi a DAZN | I ragazzi sono stati eccezionali

Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Simoneè soddisfatto della reazione che la sua squadra ha messo in campo questa sera al Castellani di. Ecco le sue parole ai microfoni di. “I, non era semplice – ha detto l’allenatore nerazzurro –. Sapevamo che l’avrebbe creato difficoltà, avendo segnato in tutte le partite giocate in casa. Nel primo tempo abbiamo gestito la palla un po’ lentamente, ma avevo detto aiche l’si sarebbe stancato, anche grazie all’espulsione. Ero certo che avremmo trovato il gol: una vittoria voluta con tutte le nostre forze.” Sul recupero palla di Lautaro al 93?: “Siamo tutti contenti per Lauti, sappiamo quanto sia importante il gol per un attaccante. Per noi, Lauti è sempre una risorsa. Anche se la sua media gol in campionato è più bassa rispetto al passato, ha sempre offerto ottime prestazioni.