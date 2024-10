È finita si sono lasciati Choc nello spettacolo tra i due attori è addio dopo 3 anni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)tredi amore la loro storia si conclusa. I portavoce di entrambi non hanno voluto commentare i pettegolezzi sulla loro separazione, ma la notizia è certa.molteplici le fonti che confermano la fine dall’amore tra i due. La loro storia, nata nel 2021, era stata avvolta dalla privacy. Si erano incontrati sul set. Di lui, lei diceva: “Che si trattasse di prepararmi il tè o versarmi un drink o di mettere in forma qualcuno o qualsiasi altra cosa, lui era davvero il mio protettore ed è stato davvero meraviglioso e dolce”. >> “Siete vergognosi, non potete averlo fatto davvero”. Grande Fratello, brutto gesto contro Shaila: per il pubblico così si esagera Nell’ultimo anno poche apparizioni insieme, tra queste la cerimonia della stella sulla Walk of Fame di Hollywood del padre di lei nel marzo 2024.