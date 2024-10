Lanazione.it - “Cortona: Linee telefoniche ed internet in tilt. Nuova interrogazione sulla persistente problematica.”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – “edin.” La nota di Marco Casucci, Lega “La città diè, da tempo, purtroppo in sofferenza per quel che concerne continui malfunzionamenti della connessione; tutto ciò, stride con la conclamata tecnologia molto avanzata, presente nell’evoluto 2024. Criticità, peraltro, da me più volte evidenziata con specifici atti. Questacoinvolge direttamente sia gli abitanti che servizi pubblici essenziali come gli ambulatori, senza dimenticare che pure al museo MAEC ed in aziende della zona si è riscontrato talee dannoso intoppo. Occorre, dunque, porre velocemente rimedio al problema perché tale carenza frena, in qualche modo, lo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.