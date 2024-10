Terzotemponapoli.com - Conte e il suo Napoli: parla Monica Scozzafava

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Iltra il Milan e l’Atalanta:, giornalista del Corriere dsella Sera e del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “McTominay è perfetto per il gioco di. Ha avuto un impatto molto importante e ha tenuto la continuità di rendimento in tutte le partite che ha giocato. È granitico, è stabile su tutto il fronte dell’attacco e del centrocampo. È un giocatore con tanta personalità, nonostante la giovane età. Ieri, a San Siro non l’ho mai visto esitante e questo secondo me è molto importante per una squadra chesta forgiando a sua immagine e somiglianza. Deve mantenere quella solidità fisica e mentale che può portare ila sognare. Dunque, McTominay sembra proprio il castello ideale di questa squadra allenata da”.