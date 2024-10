Condannata per furto e ricettazione, finisce in carcere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Deve scontare una pena complessiva di 3 anni di carcere per furto e ricettazione.I carabinieri di San Nicola la Strada hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e hanno tratto in arresto una donna di 31 anni, Assunta A., di San Nicola la Strada Casertanews.it - Condannata per furto e ricettazione, finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Deve scontare una pena complessiva di 3 anni diper.I carabinieri di San Nicola la Strada hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e hanno tratto in arresto una donna di 31 anni, Assunta A., di San Nicola la Strada

