Lapresse.it - Caso Sogei, perizia della difesa esclude cancellazione video da parte di Iorio

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unatecnica dei consulentirebbe ladi uncruciale per l’inchiesta. Nella relazione di un’agenzia d’investigazioni private il tecnico scrive che, le riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti nell’abitazione di Paolino, l’ex direttore generale di, finito in manette insieme al manager Massimiliano Rossi, con l’accusa di corruzione, non sarebbero state cancellate. Questo è il cardine delle motivazioni del ricorso presentato, al tribunale del riesame di Roma che ha rinviato, riservandosi la decisione sulla revocacustodia cautelare in carcere, dagli avvocati di Paolino, ex direttore generale di