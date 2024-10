Oasport.it - Calcio femminile, il ranking FIFA aggiornato. USA al comando, Italia 14ª

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il prossimo aggiornamento ci sarà il 20 dicembre e, allo stato attuale delle cose, ildelvede gli Stati Uniti al. La compagine americana, vittoriosa dell’oro olimpico a Parigi, ha scalato in maniera significativa la classifica mondiale, guadagnando quattro posti rispetto all’aggiornamento precedente. Una graduatoria in cui è la formazione inglese la più immediata inseguitrice con 2023.42, davanti alle campionesse del mondo in carica della Spagna (2021.09). Le Furie Rosse hanno perso due posti rispetto all’ultimo update per via del quarto posto nel torneo a Cinque Cerchi, citando le sconfitte contro il Brasile in semifinale e la Germania nel match valido per il bronzo nella città degli Innamorati. A completare la top-5 sono proprio le tedesche con 2024.11 e la Svezia con 1986.