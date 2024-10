Auto tampona un tir: i due veicoli avvolti dalle fiamme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi minuti dopo l’una di oggi, mercoledì 30 ottobre, si è vrificato un incidente tra due veicoli, un’Auto e un tir, sul Passante di Mestre, seguito da un incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi. Ferito in modo lieve il conducente della macchina.L’episodio è avvenuto al chilometro 392 Veneziatoday.it - Auto tampona un tir: i due veicoli avvolti dalle fiamme Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pochi minuti dopo l’una di oggi, mercoledì 30 ottobre, si è vrificato un incidente tra due, un’e un tir, sul Passante di Mestre, seguito da un incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi. Ferito in modo lieve il conducente della macchina.L’episodio è avvenuto al chilometro 392

