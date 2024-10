Asl Roma 3, contro le dipendenze da alcool e droga anche a Magliana lo sportello di ascolto giovani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiumicino, Ostia, Roma. 30 ottobre 2024- Intercettare il disagio dei giovani e curarne le dipendenze. A partire da novembre sarà attivo anche a Magliana, in Via Vaiano 53 (5^ piano) lo sportello giovani gestito dalla UOC Salute e dipendenze della ASL Roma 3. Lo sportello giovani della ASL Roma 3 ha altre due sedi: a Fiumicino in Via delle Ombrine/Via degli Orti e a Ostia in via Tagaste, 4. Negli ultimi tre mesi sono stati centinaia gli accessi alle due strutture, con una percentuale del 70% delle richieste provenienti da giovani in un’età compresa tra 15 e 23 anni, che ammettono l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol. “La grandezza del territorio della nostra ASL ci ha spinti ad aprire un nuovo servizio nel cuore della Magliana, un quartiere densamente popolato che presenta tutte le conflittualità, le difficoltà e il malessere diffuso di una periferia. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiumicino, Ostia,. 30 ottobre 2024- Intercettare il disagio deie curarne le. A partire da novembre sarà attivo, in Via Vaiano 53 (5^ piano) logestito dalla UOC Salute edella ASL3. Lodella ASL3 ha altre due sedi: a Fiumicino in Via delle Ombrine/Via degli Orti e a Ostia in via Tagaste, 4. Negli ultimi tre mesi sono stati centinaia gli accessi alle due strutture, con una percentuale del 70% delle richieste provenienti dain un’età compresa tra 15 e 23 anni, che ammettono l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol. “La grandezza del territorio della nostra ASL ci ha spinti ad aprire un nuovo servizio nel cuore della, un quartiere densamente popolato che presenta tutte le conflittualità, le difficoltà e il malessere diffuso di una periferia.

