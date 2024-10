Ilfattoquotidiano.it - Argentina, due italiani fermati con bimba nata da surrogata. “Loro e la madre vittime di sfruttatori”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel Paese la materia non è regolamentata e quello che gli inquirenti rilevano al momento è che si tratta di “un caso molto difficile”, perché “non è ancora chiaro di quale reato si tratti o chi sia il responsabile“. Al centro ci sono due cittadini: sono statiall’aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di rientrare con una neofrutto di una gravidanza. La Nacion, che dà notizia del caso, non rivela l’identità della coppia di uomini. I due, dopo il fermo avvenuto venerdì scorso, hanno ammesso alle autorità di aver concordato la gravidanza con una donna originaria della città di Rosario. Secondo l’accordo, la bambina,il 10 ottobre in una clinica della capitale, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia.