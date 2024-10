Agatha All Along: la clip del finale di stagione vede Agatha Harkness affrontare Morte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Agatha All Along: la clip del finale di stagione vede Agatha Harkness affrontare Morte “Rio Vidal” (Aubrey Plaza) ha avvertito che tutte le strade portano a lei nell’episodio della scorsa settimana di Agatha All Along, e il finale di stagione di stasera vedrà Agatha Harkness (Kathryn Hahn) affrontare la Morte (letteralmente) per quella che potrebbe essere l’ultima volta. Nel corso degli anni, la Harkness si è costruita una reputazione di strega particolarmente malvagia e spietata, ma sembra che almeno alcune delle sue azioni malvagie siano state ingigantite o siano delle vere e proprie bugie. In questa nuova clip, Lady Morte chiede alla sua ex amante perché permette che “credano a queste cose su di te? Su Nicky?”. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)All: ladeldi“Rio Vidal” (Aubrey Plaza) ha avvertito che tutte le strade portano a lei nell’episodio della scorsa settimana diAll, e ildidi stasera vedrà(Kathryn Hahn)la(letteralmente) per quella che potrebbe essere l’ultima volta. Nel corso degli anni, lasi è costruita una reputazione di strega particolarmente malvagia e spietata, ma sembra che almeno alcune delle sue azioni malvagie siano state ingigantite o siano delle vere e proprie bugie. In questa nuova, Ladychiede alla sua ex amante perché permette che “credano a queste cose su di te? Su Nicky?”.

