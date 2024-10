Vigilia di Venezia-Udinese, Runjaic: "Mi aspetto una gara difficile e ci dovremo mettere tanto impegno" (Di martedì 29 ottobre 2024) L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato a TV 12 in vista del match di domani contro il Venezia. Di seguito le sue parole."Sappiamo che contro il Venezia non sarà semplice, giocano in casa, nel loro stadio, ci sarà una grande atmosfera. Finora sono stati un avversario difficile per Udinetoday.it - Vigilia di Venezia-Udinese, Runjaic: "Mi aspetto una gara difficile e ci dovremo mettere tanto impegno" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'allenatore dell'Kostaha parlato a TV 12 in vista del match di domani contro il. Di seguito le sue parole."Sappiamo che contro ilnon sarà semplice, giocano in casa, nel loro stadio, ci sarà una grande atmosfera. Finora sono stati un avversarioper

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:di Venezia-Udinese,: "Mi aspetto una gara difficile e ci dovremo mettere tanto impegno"; Calcio: Udinese."Grande entusiasmo tra i nostri tifosi"; Udinese,: "Thauvin ci sarĂ , contenti per Davis"; Leggi >>>

Vigilia di Venezia-Udinese, Runjaic: "Mi aspetto una gara difficile e ci dovremo mettere tanto impegno"

(udinetoday.it)

L'allenatore bianconero ha fatto il punto in vista della gara di domani allo stadio Penzo contro la formazione di Di Francesco, probabile qualche cambio in vista della gara con la Juventus ...

Udinese, Runjaic: “Thauvin ci sarà contro il Venezia”

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 1 L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato alla vigilia della delicata trasferta contro il Venezia, in programma domani alle 18:30. Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, è ...

Venezia-Udinese, Runjaic: “Sento entusiasmo attorno alla squadra, ma andiamo avanti partita dopo partita”

(trivenetogoal.it)

Mister Kosta Runjaic ha parlato a TV 12 in vista del match di domani contro il Venezia. Di seguito le sue parole. "Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo v ...

Venezia-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 91 Nel turno infrasettimanale andrà in scena anche Venezia-Udinese. Nella laguna Di Francesco è a caccia dei 3 punti, ma di fronte avrà un Udinese in grande forma. Il Venezia, come tu ...