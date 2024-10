Lanazione.it - “Vi ammazzo mentre dormite”, minacce al marito e alla figlia: 53enne allontanata da casa

(Di martedì 29 ottobre 2024) Stazzema (Lucca), 29 ottobre 2024 – Anni di offese,, mortificazioni, addiritturadi morte di questo tenore: “Vi”. Sarebbe questo il contesto in cui unadi Stazzema è statasua abitazione, in esecuzione di un provvedimento notificatodonna dai poliziotti del commissariato di Forte dei Marmi. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio di lunedì; la donna è stata denunciata per maltrattamento verso familiari o conviventi. Laavrebbe ripetutamente offeso e mortificato la, oggi maggiorenne, e il, che da quanto sarebbe emerso avrebbero sopportato per anni una sofferenza morale fatta di offese e, oltrepaura legata all’uso di armi e alledella donna di ucciderli nel sonno.