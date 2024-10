Verso Milan-Napoli, la Curva Sud torna a incitare la squadra? La novità (Di martedì 29 ottobre 2024) Milan, in occasione della sfida calda contro il Napoli la Curva Sud ha deciso di tornare a incitare la squadra. Ecco le novità Per la partita contro il Napoli, la formazione allenata da Paulo Fonseca Potrà contare su un uomo in più – che nelle ultime gare aveva mancato l’appuntamento per via dell’inchiesta “Doppia Curva” – ovvero la tifoseria organizzata. Per il match contro gli Azzurri, infatti, la Curva sud ha deciso che tornerà a cantare e incitare i propri giocatori dal primo minuto e e non più solamente nel finale, come fatto nelle ultime gare. Lo ha reso noto proprio il profilo ufficiale della tifoseria organizzata del Diavolo sul proprio Instagram. Persiste, invece, il divieto di esporre striscioni e sventolare bandiere. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, la Curva Sud torna a incitare la squadra? La novità Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024), in occasione della sfida calda contro illaSud ha deciso dire ala. Ecco lePer la partita contro il, la formazione allenata da Paulo Fonseca Potrà contare su un uomo in più – che nelle ultime gare aveva mancato l’appuntamento per via dell’inchiesta “Doppia” – ovvero la tifoseria organizzata. Per il match contro gli Azzurri, infatti, lasud ha deciso che tornerà a cantare ei propri giocatori dal primo minuto e e non più solamente nel finale, come fatto nelle ultime gare. Lo ha reso noto proprio il profilo ufficiale della tifoseria organizzata del Diavolo sul proprio Instagram. Persiste, invece, il divieto di esporre striscioni e sventolare bandiere.

