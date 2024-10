Liberoquotidiano.it - Vendetta contro le toghe: il botto della lista benedetta da Toti in Liguria, ecco dove vola

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una delle domande che tutti ci siamo fatti durante la campagna elettorale inera: quanto può pesarenella contesa tra Bucci e Orlando? Ma soprattutto: avere un alleato che è stato arrestato, poi costretto alle dimissioni e infine “convinto” a patteggiare una condanna per evitare anni di gogna mediatica, sarebbe stato fatale al centrodestra in? La risposta alla prima domanda è che nonostante tutto quello che gli è capitato, lache aveva i suoi candidati è stata la secondacoalizione con un più che soddisfacente 9,4%. Un dato che, ovviamente, è lontano da quel 22,6% che quattro anni fa aveva riconfermatoalla guidaRegione. Ma una flessione con tutto quello che è successo in questi mesi era più che prevedibile.