Trevisan-Bondar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Jiujiang 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Martina Trevisan se la vedrà contro Anna Bondar nel secondo turno del WTA 250 di Jiujiang 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La tennista azzurra ha debuttato con una vittoria ai danni della beniamina di casa Zheng e proverà a ripetersi contro l'ungherese Bondar, che al primo turno si è liberata in tre set di Hartono. Match che si preannuncia molto equilibrato, tanto che anche i bookmakers non si sbilanciano più di tanto, indicando Trevisan come favorita ma di poco, ma non inedito visto che le due si sono affrontate nel 2022 a Budapest, con vittoria di Bondar. In palio un posto nei quarti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Trevisan e Bondar si affronteranno giovedì 31 ottobre ad un orario ancora da definire.

