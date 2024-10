Sport.quotidiano.net - Palladino: "A Genova concentrati, giocherà la squadra migliore. Comuzzo sta bene"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 - Antivigilia di campionato per la Fiorentina, che giovedì affronterà il Genoa a Marassi. Partita delicata, ma i gigliati vogliono provare a far continuità ad un momento meraviglioso. Sul fronte Genoa è atteso il debutto di Mario Balotelli, che ieri ha sostenuto le visite mediche. Queste le parole in presentazione del match di Raffaele. “Lasta, c’è grande entusiasmo, ,e vittorie ti danno energia positiva e ti permettono di lavorare al meglio. Vedo i ragazzie contro il Genoa scenderà in campo la formazione, quelli che riterrò pù opportuno mandare in campo, daranno il massimo. Sarà una gara difficile”.come sta? Può recuperare? “Mi auguro che possa essere disponibile. Oggi ha lavorato un po’ a parte ma mi auguro che si riesca a recuperarlo perché non è un infortunio grave e speriamo di averlo a