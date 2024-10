Metropolitanmagazine.it - Nuove accuse per P Diddy: avrebbe stuprato un bambino di dieci anni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Quella di Sean Combs, meglio noto come P, è una vicenda che, giorno dopo giorno, assume sempre più l’aspetto di un racconto dell’orrore; purtroppo, però, si tratta della realtà. Mentre il mondo della musica e buona parte di Hollywood tremano in seguito alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti ai famosi White Parties (si va da Leonardo DiCaprio a Beyoncé), e s’inseguono voci circa un coinvolgimento diretto nei crimini del rapper da parte di personalità a lui vicine (prima fra tutti, la ex Jennifer Lopez), continuano a fioccare dettagli sempre più inquietanti. Le ultime news riguardanodepositate giusto ieri nei confronti del produttore, al momento in una prigione federale di Brooklyn, in attesa di processo. Uno dei querelanti sostiene che i fatti, risalenti al 2005, sarebbero avvenuti quando lui aveva soltanto