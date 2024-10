Ilgiorno.it - Milano, Palazzo Castiglioni ospita la quarta edizione della Coppa del mondo del Panettone

(Di martedì 29 ottobre 2024)– Artigianalità, storia e cultura: il, lievitato per eccellenza delle feste natalizie, torna a, nella città dove è nato. E' qui, a, che dall'8 al 10 novembre si terrà la finalissimadeldel. Tre giorni aperti al pubblico con eventi, presentazioni, workshop e la possibilità di degustare i panettoni più buoni del. Nata per celebrare storia e lavorazione di un prodotto che è conosciuto in tutto il, ladeldelè stata ideata dal Maestro Giuseppe Piffaretti. La primasi è svolta a Lugano nel novembre 2019, la seconda nel novembre 2021, la terza anel novembre 2022. "Siamo giunti alladideldel– spiega il patron Piffaretti – dopo aver incontrato migliaia di pasticceri nelle selezioni nei diversi Paesi.