Metal Slug Tactics sarà disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass e PC Game Pass

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’editore Dotemu e lo sviluppatore Leikir Studio hanno annunciato oggi che l’adattamento in RPG a turni dell’iconica serie run-and-gun,anche sue PCil 5 novembre 2024, di conseguenza sin dal giorno disu PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4,Series XS eOne al prezzo di 24,99 euro. Come se non bastasse questa importante novità, publisher e team di sviluppo hanno pubblicato un nuovo videoplay di oltre 18 minuti, mettendo in mostra alcune delle abilità che potranno sfruttare i personaggi giocabili del titolo.