Masters 1000 Parigi Bercy Musetti e Berrettini subito eliminati

Parigi, 29 ottobre 2029 – Inizia male per gli italiani il torneo di Parigi Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Lorenzo Musetti (numero 16 Atp) ha salutato anzitempo il torneo, battuto in due set dal tedesco Jan Lennard Struff, col punteggio di 6-4, 6-2. Non è andata meglio a Matteo Berrettini: il 28enne romano ha ceduto in due set all'australiano Alexei Popyrin (n. 24), mancando cinque palle-break nel primo set, perso 7-5, e non sfruttando un break di vantaggio nel secondo, dove ha ceduto al tie break. Martedì mattina è anche arrivato l'annuncio del forfait di Jannik Sinner: il tennista azzurro numero 1 del mondo è stato costretto a rinunciare a causa di virus intestinale.

