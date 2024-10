"Ma quel piccolo una mamma ce l’ha già" (Di martedì 29 ottobre 2024) "quel bambino una mamma ce l’ha. Una famiglia ce l’ha. Ha il diritto di entrare nella sua famiglia d’origine". L’avvocato Irene Ciani tutela la famiglia naturale del bambino di due anni e mezzo, quasi tutti vissuti con un padre e una madre affidatari, che ora un provedimento della magistratura ha stabilito debba rientrare, molto presto, nel suo nucleo d’origine. "C’è un provvedimento della magistratura che va eseguito – dice l’avvocato Ciani –. Ogni aspetto è stato già vagliato dalla magistratura, con tutte le tutele del caso. La famiglia affidataria sta mettendo in piedi una campagna assurda, gli affidi temporanei sono tali perché intervengono in un momento di difficoltà della famiglia d’origine, svolgono una funzione sociale ma sono provvedimenti temporaei, altrimenti si chiamerebbero ’adozioni’". Ilrestodelcarlino.it - "Ma quel piccolo una mamma ce l’ha già" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "bambino unace. Una famiglia ce. Ha il diritto di entrare nella sua famiglia d’origine". L’avvocato Irene Ciani tutela la famiglia naturale del bambino di due anni e mezzo, quasi tutti vissuti con un padre e una madre affidatari, che ora un provedimento della magistratura ha stabilito debba rientrare, molto presto, nel suo nucleo d’origine. "C’è un provvedimento della magistratura che va eseguito – dice l’avvocato Ciani –. Ogni aspetto è stato già vagliato dalla magistratura, con tutte le tutele del caso. La famiglia affidataria sta mettendo in piedi una campagna assurda, gli affidi temporanei sono tali perché intervengono in un momento di difficoltà della famiglia d’origine, svolgono una funzione sociale ma sono provvedimenti temporaei, altrimenti si chiamerebbero ’adozioni’".

