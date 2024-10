L'inatteso codice stradale di Gianni Micheli (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – L'inatteso codice stradale di Gianni Micheli Lo scrittore e performer aretino presenta a La Feltrinelli l'opera "Inesorabilmente lento" Appuntamento speciale a La Feltrinelli Point di Arezzo per la presentazione al pubblico del volume "Inesorabilmente lento" (Edizioni Helicon), l'inattesa e giocosa riforma del codice stradale a firma di Gianni Micheli. L'opera dello scrittore e performer aretino sarà presentata sabato 2 novembre alle ore 17:30 nel tentativo di riflettere con spirito d'osservazione e ironia su un aspetto quotidianamente trascurato legato alla guida presentando allo stesso tempo una teoria originale quanto necessaria: la "teoria del tappo". Modera l'incontro il giornalista Andrea Laurenzi. Voce narrante di "Inesorabilmente lento" è un Anonimo Viaggiante. Lanazione.it - L'inatteso codice stradale di Gianni Micheli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – L'diLo scrittore e performer aretino presenta a La Feltrinelli l'opera "Inesorabilmente lento" Appuntamento speciale a La Feltrinelli Point di Arezzo per la presentazione al pubblico del volume "Inesorabilmente lento" (Edizioni Helicon), l'inattesa e giocosa riforma dela firma di. L'opera dello scrittore e performer aretino sarà presentata sabato 2 novembre alle ore 17:30 nel tentativo di riflettere con spirito d'osservazione e ironia su un aspetto quotidianamente trascurato legato alla guida presentando allo stesso tempo una teoria originale quanto necessaria: la "teoria del tappo". Modera l'incontro il giornalista Andrea Laurenzi. Voce narrante di "Inesorabilmente lento" è un Anonimo Viaggiante.

