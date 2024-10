Israele-Hamas, si cerca una tregua per la guerra a Gaza: “C’è stata una discussione con gli Usa” (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Una tregua di 28 giorni sarebbe stata discussa per la Striscia di Gaza: a rivelarlo è Axios, che parla di un incontro a riguardo tra il capo della Cia Bill Burns e funzionari israeliani e qatarioti. Contestualmente, Hamas dovrebbe liberare circa 8 ostaggi, mentre Israele sprigionerebbe decine di palestinesi. Ieri un portavoce di Hamas aveva rivelato che il gruppo è pronto a una tregua, con la condizione che “Netanyahu rispetti quanto pattuito”. Non sono note invece iniziative in tal senso in Libano, dove nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte sotto gli attacchi israeliani nella regione della Bekaa: il numero totale delle vittime su questo fronte è dunque salito a 2.732. Quotidiano.net - Israele-Hamas, si cerca una tregua per la guerra a Gaza: “C’è stata una discussione con gli Usa” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Unadi 28 giorni sarebbediscussa per la Striscia di: a rivelarlo è Axios, che parla di un incontro a riguardo tra il capo della Cia Bill Burns e funzionari israeliani e qatarioti. Contestualmente,dovrebbe liberare circa 8 ostaggi, mentresprigionerebbe decine di palestinesi. Ieri un portavoce diaveva rivelato che il gruppo è pronto a una, con la condizione che “Netanyahu rispetti quanto pattuito”. Non sono note invece iniziative in tal senso in Libano, dove nelle ultime 24 ore 60 persone sono morte sotto gli attacchi israeliani nella regione della Bekaa: il numero totale delle vittime su questo fronte è dunque salito a 2.732.

