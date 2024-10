Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa (Di martedì 29 ottobre 2024) Milan-Napoli 0-1 RETI: 5' pt Lukaku, 43' pt Kvaratskhelia. Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano 5.5; Fofana 5, Musah 5; Chukwueze 6, Loftus-Cheek 5 (42' st Camarda sv), Okafor 5 (17' st Leao 6.5); Morata 5.5. In panchina: Sportiello, Torriani, Tomori, Calabria, Bartesaghi, Jimenez, Zeroli, Liberali. Allenatore: Fonseca 5.5. Napoli (4-3-3): Feedpress.me - Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 29 ottobre 2024)0-1 RETI: 5' pt, 43' pttskhelia.(4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano 5.5; Fofana 5, Musah 5; Chukwueze 6, Loftus-Cheek 5 (42' st Camarda sv), Okafor 5 (17' st Leao 6.5); Morata 5.5. In panchina: Sportiello, Torriani, Tomori, Calabria, Bartesaghi, Jimenez, Zeroli, Liberali. Allenatore: Fonseca 5.5.(4-3-3):

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Napoli non si ferma più, 2 a 0 al Milan a San Siro; Il Napoli non si ferma: Milan battuto a San Siro grazie alle reti di Lukau e Kvaratskhelia; Il Napoli non si ferma nemmeno a San Siro. Conte gongola: "E' qualcosa di incredibile"; Serie A, il Napoli non si ferma più: battuto anche il Milan per 2-0; Serie A: il Napoli non si ferma, sconfitto 0-2 il Milan a San Siro. La classifica aggiornata; Milan-Napoli 0-2, le PAGELLE della partita di Serie A; Leggi >>>

Il Napoli non si ferma più: 2-0 al Milan, Conte tenta la fuga

(calciomercato.com)

Il Napoli non si ferma più e sbanca San Siro. Gli azzurri si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata di campionato, a trascinare la squadra.

Il Napoli non si ferma: Lukaku e Kvara affondano il Milan. Conte non molla la presa

(msn.com)

Milan-Napoli 0-1 RETI: 5' pt Lukaku, 43' pt Kvaratskhelia. MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 5 (17' st Pulisic 5.5), Thiaw 5, Pavlovic 5, Terracciano 5.5; Fofana 5, Musah 5; Chukwueze 6, Loftu ...

Il Napoli non si ferma più: vince anche senza brillare e con un semi turnover

(sportmediaset.mediaset.it)

La certezza di guardare tutti dall'alto in basso per un'altra giornata, attendendo il crash test di martedì con il Milan, e con la consapevolezza che si può vincere anche senza brillare, senza Lobotka ...

Il Napoli non si ferma più: quarta vittoria e primato consolidato

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 176 Il Napoli di Antonio Conte continua a macinare successi e ad allungare in classifica, portando a quattro la striscia di vittorie consecutive in campionato (cinque se si include an ...