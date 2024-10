Ilrestodelcarlino.it - “Il mio nipotino è malato”. Spilla soldi a una 78enne

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Civitanova, 29 ottobre 2024 – La contatta su Facebook, la corteggia e tra i due comincia una relazione. Con la scusa di avere un figlio in cassa integrazione e un nipote di pochi mesidi leucemia e bisognoso di cure riesce are alla donna, una civitanovese di 78 anni, circa 10 mila euro. Per tutto questo l’uomo è finito in tribunale. Ieri, nelle aule di giustizia di Macerata, davanti al giudice Vittoria Lupi, si sarebbe dovuto aprire il processo nei confronti di un sessantunenne di Roma. Ma l’uomo, attualmente, è irreperibile. Tutto era cominciato nei primi mesi del 2021 quando l’uomo, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rocco Dragonetti, avrebbe contattato tramite Facebook la donna, corteggiandola, fino a quando i due avevano cominciato una relazione. In un primo momento tutto sarebbe avvenuto a distanza, con continui scambi di messaggi su Whatsapp e telefonate.