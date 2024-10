Fu ucciso in agguato di camorra, due arresti dopo oltre 20 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFu ucciso in un agguato di chiara matrice camorristica mentre percorreva corso Novara, a Napoli, a bordo di un ciclomotore. La Polizia di Stato, oltre venti anni dopo, ha arrestato due persone: sono accusate di essere gli esecutori materiali dell’omicidio di Giuseppe Scuotto avvenuto nel maggio del 2000. Le attività di indagine condotte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, sono state riaperte nel novembre 2022 a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di Giustizia e di nuove emergenze investigative e, così, è stato ricostruito quanto successo. Anteprima24.it - Fu ucciso in agguato di camorra, due arresti dopo oltre 20 anni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFuin undi chiara matrice camorristica mentre percorreva corso Novara, a Napoli, a bordo di un ciclomotore. La Polizia di Stato,venti, ha arrestato due persone: sono accusate di essere gli esecutori materiali dell’omicidio di Giuseppe Scuotto avvenuto nel maggio del 2000. Le attività di indagine condotte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli, sono state riaperte nel novembre 2022 a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di Giustizia e di nuove emergenze investigative e, così, è stato ricostruito quanto successo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agguato in strada : uomo ucciso a colpi di pistolaÂ

(Today.it)

Omicidio in pieno centro a Saronno, in provincia di Varese. Un uomo è stato ucciso in strada nella serata di ieri, domenica 27 ottobre. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe di origini straniere: il solo dato certo è che l'uomo è stato ...

Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel centro di Saronno : si cerca l’assassino

(Fanpage.it)

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nel centro di Saronno (Varese). I carabinieri hanno identificato la vittima e ora indagano per risalire al responsabile.Continua a leggere

Agguato a Napoli, Luigi Procopio ucciso a colpi d’arma da fuoco nella Duchesca: la rissa poi l’omicidio, killer in fuga a piedi

(msn.com)

Agguato di camorra a Napoli dove intorno alle 17 di lunedì 30 settembre un uomo è stato ucciso a colpi d’arma ... Il killer si sarebbe dileguato a piedi. Le indagini sono affidate alla Squadra ...

Agguato contro il cognato del boss Casella, scoperto il movente

(internapoli.it)

Fu vittima di un agguato, prima dell’agguato ai danni di Rolletta. Si trattò infatti di un botta e risposta, in quanto Rolletta aveva partecipato, non so con quale ruolo proprio all’agguato ...

Castellammare, omicidio Covito: scarcerato uno degli indagati

(ilmattino.it)

Covito - ex fedelissimo di Umberto Mario Imparato, poi transitato nel clan Cesarano di Castellammare - fu ucciso in un agguato di camorra a Santa Maria la Carità. Secondo quanto ricostruito dall ...

Torre Annunziata, tentarono di uccidere l’avvocato. I giudici: ‘Non fu un agguato di camorra’

(lostrillone.tv)

“Non fu un tentato omicidio di stampo camorristico”. Colpo di scena in Cassazione nel processo contro Giovanni Vangone, Luigi Di Napoli e Christian Cirillo, affiliati del clan Limelli-Vangone accusati ...