Lettera43.it - Dati rubati, la street artist Laika realizza un’opera sul dossieraggio: la foto

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lahatocon soggetto il presuntoal centro dell’inchiesta della Dda di Milano, dove quattro persone sono state arrestate e decine di altre indagate con l’accusa di aver prelevato illegalmente informazioni su diversi soggetti – politici, giornalisti, imprenditori – dalle banchenazionali. Il poster, che raffigura un hacker che spia l’intero Paese attraverso il suo computer, è apparso a Roma in piazza San Bernardo, a pochi passi dall’Agenzia per la cybersicurezza. L’opera disul(X).: «Ilè una minaccia alla democrazia» L’opera si intitola Le vite degli altri, un riferimento all’omonimo film di Florian Henckel von Donnersmarck vincitore dell’ Oscar come miglior film straniero.