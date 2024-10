Bologna, l’Isola del tesoro. Italiano fa scalo a Cagliari per ritrovare la vittoria. Ma non è un porto sicuro (Di martedì 29 ottobre 2024) La missione del Bologna questa sera a Cagliari è declinare un verbo che i rossoblù di Vincenzo Italiano da luglio ad oggi, mettendo nel conto anche le amichevoli, spesso con avversari morbidi, del ritiro, hanno declinato solo quattro volte: vincere. Bressanone, Caldiero, Sudtirol e Monza: ecco gli unici scalpi da tre punti dei rossoblù nei primi tre mesi della stagione della Champions. Decisamente un bottino magro. Ma oggi bisogna anche mettersi nei panni degli avversari e convenire che per il Cagliari di Davide Nicola non ci sia occasione più ghiotta per rimettersi in carreggiata, dopo il ko di Udine, che quella di provare a sfruttare il fattore campo contro un Bologna che fin qui sul piano dei risultati è stato assai balbettante. Poi c’è la cabala, che nel caso di strisce negative nel calcio assume l’etichetta di tabù. Sport.quotidiano.net - Bologna, l’Isola del tesoro. Italiano fa scalo a Cagliari per ritrovare la vittoria. Ma non è un porto sicuro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) La missione delquesta sera aè declinare un verbo che i rossoblù di Vincenzoda luglio ad oggi, mettendo nel conto anche le amichevoli, spesso con avversari morbidi, del ritiro, hanno declinato solo quattro volte: vincere. Bressanone, Caldiero, Sudtirol e Monza: ecco gli unici scalpi da tre punti dei rossoblù nei primi tre mesi della stagione della Champions. Decisamente un bottino magro. Ma oggi bisogna anche mettersi nei panni degli avversari e convenire che per ildi Davide Nicola non ci sia occasione più ghiotta per rimettersi in carreggiata, dopo il ko di Udine, che quella di provare a sfruttare il fattore campo contro unche fin qui sul piano dei risultati è stato assai balbettante. Poi c’è la cabala, che nel caso di strisce negative nel calcio assume l’etichetta di tabù.

Il Bologna ritrova lo scozzese che tanto aveva fatto bene nelle due stagioni al Dall’Ara: la situazione Lewis Ferguson sta finalmente per tornare in casa Bologna. Dopo 13 gol in due stagioni nemmeno complete in rossoblu, lo scozzese verrà convocato ...

Lunedì, nella vigilia di Champions con l’Aston Villa, Vincenzo Italiano promise che il suo Bologna sarebbe sceso in campo anche per regalare una piccola gioia a chi, in quelle ore, sotto le Due Torri era impegnato con stivali e badili a ...

Freuler e compagni cercano tre punti per rilanciarsi in classifica e ritrovare i sorrisi. In Sardegna però il bilancio piange: soltanto sconfitte nelle ultime cinque trasferte.

