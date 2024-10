Aurora, morta a 13 anni: la sorella sotto attacco sui social dopo le accuse al fidanzato (Di martedì 29 ottobre 2024) La tragica morte di Aurora, avvenuta a soli 13 anni, ha scosso profondamente Piacenza. La giovane è precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva, e la sorella non ha mai accettato l’ipotesi di un suicidio o di una caduta accidentale. Sin dal primo momento, ha manifestato sospetti sul fidanzato della ragazza, M.S., ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio. La sorella ha usato i social per denunciare le violenze subite da Aurora e ha pubblicato messaggi in cui la ragazzina raccontava le sue paure.Leggi anche: “Trauma cranico e sangue”: i primi risultati degli esami sul corpo di Aurora “Buttatelo nell’ultimo buco e gettate via la chiave” Tuttavia, il suo coraggio ha scatenato una valanga di insulti. Thesocialpost.it - Aurora, morta a 13 anni: la sorella sotto attacco sui social dopo le accuse al fidanzato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La tragica morte di, avvenuta a soli 13, ha scosso profondamente Piacenza. La giovane è precipitata dal settimo piano del palazzo dove viveva, e lanon ha mai accettato l’ipotesi di un suicidio o di una caduta accidentale. Sin dal primo momento, ha manifestato sospetti suldella ragazza, M.S., ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Laha usato iper denunciare le violenze subite dae ha pubblicato messaggi in cui la ragazzina raccontava le sue paure.Leggi anche: “Trauma cranico e sangue”: i primi risultati degli esami sul corpo di“Buttatelo nell’ultimo buco e gettate via la chiave” Tuttavia, il suo coraggio ha scatenato una valanga di insulti.

