Aggressioni in ospedale l’Ausl | In due casi su tre le vittime sono donne

(Di martedì 29 ottobre 2024) Imola, 29 ottobre 2024 – Ledegli attacchi al personale sanitario registrati a Imola“per due terzi”. E dal momento che “nel 90% deil’aggressore è uomo”, per tali violenze “c’è in qualche modo una caratteristica di genere”. A dare una chiave di lettura diversa del fenomeno purtroppo diffuso anche in città è il direttore generale del, Andrea Rossi. “Un fatto globale che ha assunto una dimensione obiettivamente non trascurabile anche a queste latitudini”, lo definisce Rossi, intervenendo davanti alle forze politiche e ai sindacati in commissione consiliare Sanità. A chiederne la convocazione era stato nelle scorse settimane il centrodestra, all’indomani dell’aggressione di settembre in pronto soccorso. I numeri si confermano in crescita. Dai 116di aggressione del 2022 si è passati ai 124 dello scorso anno.