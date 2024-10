Zonawrestling.net - WWE: Fallon Henley condivide un momento emozionante con Shawn Michaels dopo la vittoria a Halloween Havoc

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha affrontato un lungo e difficile percorso durante la sua carriera a NXT, culminato con la conquista dell’ NXT Women’s North American Champion ad. Uno dei momenti salienti di, è stato lo Spinner’s Choice Match per il titolo Nordamericano Femminile NXT. La campionessa in carica, Kelani Jordan, ha affrontato un temibile schieramento di avversarie, con, Jacy Jayne e Jazmyn Nyx come sfidanti. Durante il kickoff di, le Pure Fusion Collective hanno annunciato che l’incontro sarebbe stato in stile gauntlet, il che significava che Jordan avrebbe dovuto affrontare ciascuna avversaria unal’altra.