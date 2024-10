Movieplayer.it - Venom: The Last Dance supera i tre milioni di euro al box office italiano, Pathenope secondo con due milioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ottimo debutto per: The, che incassa oltre tredi, bene anche il nuovo film di Sorrentino che incassa più di due: Thee Parthenope guidano il boxdel weekend rimpolpando le casse degli esercenti grazie a incassi di tutto rispetto. Debutto da trediabbondanti per il terzo capitolo della saga Sony sul simbionte interpretato da Eddie Brock, forte di 3,1di incasso raccolti in 405 sale e di 395.928 presenze (dati Cinetel). Nonostante l'accoglienza divisiva da parte della critica, il pubblicosembra rispondere bene alla (dis)avventure del villain dello Spider-Man Extended Universe Sony e brama per conoscere la fine della trilogia sul grande schermo. Dueditondi tondi per