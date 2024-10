Lanazione.it - Tennistavolo Valdarno protagonista

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – La terza giornata del Campionato Regionale di, disputatasi sabato 26 ottobre, ha visto ilcon le squadre dei campionati C2 e D2, impegnato in una fine settimana di sfide avvincenti. La formazione di D2 ha trionfato in casa contro il CIATT Firenze "C", imponendosi con un sofferto 4-3. Decisivi i due punti messi a segno da Alessandro Chellini, affiancato dalle vittorie di Emanuele Chiosi e Antonio Fabbrini, che con i loro singoli punti hanno portato la squadra in vetta alla classifica, pari merito con Sestese e CIATT Firenze "B", anche se con una gara in più. Diversa la sorte per la squadra di C2, battuta con un netto 5-0 dalFirenze. Nonostante la sconfitta, l'incontro ha segnato l'esordio in Italia del francese Oliver Adnot, nuovo innesto per la squadra valdarnese.