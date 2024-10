Gaeta.it - Sostenibilità in Agricoltura: Il Rapporto della Fondazione Qualivita Svela il Valore delle Indicazioni Geografiche

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto in cui larappresenta una priorità sempre più riconosciuta, ilinnovativooffre uno sguardo approfondito sulleitaliane, evidenziando come queste siano intrinsecamente legate a un modello di sviluppo sostenibile. Curato con il contributo del MinisteroPolitiche Agricole Alimentari e Forestali , il documento di oltre 900 pagine analizza il crescente impegno dei Consorzi di tutela verso il miglioramento degli standard ambientali, economici e sociali. Lee laMauro Rosati, direttore, mette in luce l’importanzanel promuovere unache non è solo una parola chiave, ma un elemento intrinsecoqualità dei prodotti agroalimentari italiani.