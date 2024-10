Amica.it - Sono queste le sneaker del momento (anche secondo Jennifer Lawrence)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da Emily Ratajkowski a Rihanna, passando per Dua Lipa: le Puma Speedcatledi stagione più amate dalle celeb. Recentemente,ha scelto questo modello. Avvistata per le strade di Los Angeles, l’attrice ha indossato camicia a righe, pantaloni ampi e top. Completa la mise con le Puma Speedcat, disponibili a 110 euro. Tra le novità dell’autunno 2024, si fanno stradaaltre. Di seguito i modelli di tendenza. Bella hadid ha optato per le Adidas SL72 con una mise sporty chic mentre Gwyneth Paltrow ha indossato le Nike Cortez insieme a un caban e dei jeans larghi. Rita Ora, Hailey Bieber, Kaia Gerber hanno scelto le Onitsuka Tiger Mexico 66, l’iconico modello indossato da Uma Thurman in Kill Bill di Tarantino. Infine Gigi Hadid ha optato per leslip on Vans Checkerboard , nate nel 1977.