Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, giallo politico: Roberta Pizzochera fuori dalla Giunta. “Possibile conflitto di interessi”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)SANLa motivazione ufficiale è l’ingresso in Forza Italia. Troppi tre assessori per gli equilibri di: uno andava sacrificato. Alcune indiscrezioni, però, tirano in ballo altro, vale a dire una società che vede tra i fondatori l’ormai ex assessore ai Servizi sociali e all’Educazione. La ricostruzione è dell’opposizione, ma la “manina“ potrebbe essere della maggioranza: lo stesso fautore del j’accuse parla di “soffiata“. Succede che il polo educativo Bergamella, aperto e gestito da Babylandia secondo il metodo Montessori, veda un’altra società coinvolta, la Malise. Quest’ultima ha come soci fondatorie Monica Bottillo, già dirigente del polo Bergamella.