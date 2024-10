Calciomercato.it - Pallone d’Oro 2024: Vince Rodri, Lautaro Martinez è settimo

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Parigi si consegna il. L’anno scorso l’ambito premio è stato vinto da Messi per l’ottava volta Ore 22.33 – Il! Ore 22.10 – Ancelotti è il tecnico dell’anno Ore 21.57 –, sesto Mbappe, quinto Haaland Ore 21.45 – Il premio Yashin va a Emiliano. Ore 21.20 – Il Real Madrid è il miglior club dell’anno Ore 21.11 – Decimo posto per Harry Kane, nono posto per Kross e ottavo Yamal. Ore 21.05 – Lamine Yamal ha vinto il premio Kopa, assegnato al miglior giovane. A Parigi è tutto pronto per il. Grande attesa, naturalmente, per il vincitore, che a sorpresa non sarà Vinicius jr. Tanto che il brasiliano, e tutti i massimi esponenti del Real Madrid, hanno deciso per ‘protesta’ di non presentarsi. Il favoritissimo ora èdel Manchester City.live (LaPresse) – calciomercato.